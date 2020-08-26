На Северо-Западе России начинается осенняя миграция лосей

В Вологодской области началась осенняя миграция лосей, которая продлится до октября, сообщается на официальном портале правительства региона.

Только за прошедшие выходные дни на территории Вологодской области зарегистрировали четыре ДТП с участием лосей в зоне действия предупреждающего знака, три из них случились в темное время суток.

Всего в текущем году в области зафиксировано 74 столкновения с крупными дикими животными. В список наиболее опасных дорог внесены участки трасс М-8 «Холмогоры», А-114 «Вологда - Новая Ладога» и А-119 «Вологда - Медвежьегорск», однако лосей можно встретить и на региональных дорогах.

Наибольшую активность животные начинают проявлять в часы рассвета, а также с заката до полуночи. Водителей предупреждают: если лось вышел на дорогу, то не стоит ему сигналить или пытаться объехать. Самое верное решение - остановиться, включить «аварийки» и продолжить движение только после ухода животного с трассы. Если же столкновения не удалось избежать, о происшествии необходимо сообщить в ГИБДД.

В сообщении отмечается, что в случае гибели животного, причиненный природе ущерб возмещается за счет страховой организации, с которой владелец автомобиля заключил договор обязательного страхования гражданской ответственности. За сбитого лося сумма составит 80 тыс. рублей, за медведя - 60 тыс. рублей, за кабана - 30 тыс. рублей.

И хотя предупреждение сделано, в первую очередь водителям вологодчины, жителям Карелии также надо учитывать угрозу смертельно опасного столкновения с таким крупным животным как лось.