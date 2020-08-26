Силосная траншея в Суоярвском районе Карелии превратилась в свалку



Рейдовый осмотр земель сельхозназначения в Суоярвском районе, который был проведен после обращения местного жителя, выявил нарушение законодательства, сообщает Россельхознадзор по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

На земельном участке расположена силосная траншея размером 12х45 м из монолитных бетонных блоков, в которой образована свалка строительного мусора: кирпичи, доски, брусья, бетонные блоки, бытовой мусор ­ пакеты, картонные коробки, электронная и бытовая техника. Ориентировочная площадь свалки составила 230 кв.м. Кроме того, на прилегающей к силосной траншее территории, относящейся к земельному участку, были установлены следы сжигания сорной травянистой растительности.

В адрес администрации сельского поселения, в границах которого расположен земельный участок, выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. Информация о выявленных нарушениях направлена в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора для всестороннего рассмотрения и принятия мер.