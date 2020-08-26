Вызовы скорой помощи с районов Карелии будут поступать в Петрозаводск

На станции скорой медицинской помощи в БСМП расширены возможности системы ГЛОНАСС, позволяющей следить за перемещением машин скорой помощи, сообщает паблик ГБУЗ "Больница скорой медицинской помощи".

Ранее машины могли отслеживать только несколько руководителей, после расширения диспетчерской появилась интерактивная карта в большом формате. Теперь все сотрудники диспетчерской могут отследить передвижение машин, причем это касается не только Петрозаводска.

«Планируется, что в диспетчерскую города Петрозаводска будут стекаться все вызовы с республики и отсюда будет центральное управление. Можно будет отследить передвижение машин и спланировать нашу работу намного лучше»,

- считает и.о. руководителя Станции Алевтина Андрианова.