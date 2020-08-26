30 млн рублей направят на покупку обеззараживателей воздуха для школ

Тридцать миллионов рублей будет направлено школам в районах Карелии для закупки обеззараживателей воздуха, сообщил сегодня в ходе выступления на общественно-педагогическом форуме министр образования Роман Голубев.

Министр отметил, что к примеру требуемые Роспотребнадзором термометры некоторые школы закупили сэкономив на коммунальных услугах в период дистанционного обучения. Но не все можно купить таким образом.

«Обеззараживатели недешевые, цены в условиях пандемии на них растут вверх, поэтому принято решение о выделении 30 миллионов на закупку этого дорогостоящего оборудования»,

- заявил министр.

По его словам, средства поступят в школы уже на этой неделе.

Также, напомним, министр сегодня рассказал о том, как учителя и ученики должны соблюдать масочный режим.