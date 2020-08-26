Вторая «волна» зачисления в студенты ПетрГУ прошла сегодня

Сегодня в Петрозаводском государственном университете завершилась вторая «волна» поступления на первый курс очной (бюджетной) формы обучения, сообщает пресс-служба ПетрГУ.

Ректор опорного вуза Карелии, Анатолий Воронин подписал приказы о зачислении в студенты, до заполнения 100% конкурсных мест по общему конкурсу.

Приказы размещены на официальном сайте ПетрГУ (на момент публикации ссылка не работала, показывая 400 Bad Request).

По всем вопросам приемной кампании граждан приглашают обращаться по телефону 8 (814-2) 71-10-30, 71-32-74 или на «горячую линию» (по факту, на сайт университета)



Как сообщал портал «Петрозаводск говорит», первая «волна» зачислений прошла 24 августа. Тогда было заполнено 80 % от общего количества бюджетных мест.