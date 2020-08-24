Ректор ПетрГУ подписал приказы о зачислении в студенты в первую волну

В ПетрГУ, опорном вузе Карелии, завершился первый этап зачисления по общему конкурсу, сообщает сайт университета.

«Сегодня ректор ПетрГУ Анатолий Викторович Воронин подписал приказы о зачислении в студенты. На этом завершилась первая волна зачисления в университет – было заполнено 80 % от общего количества бюджетных мест»,

– говорится в сообщении.

По информации сайта ПетрГУ список поступивших доступен по ссылке, только вот на данный момент она выдает «Ошибку #404», которая означает, что запрашиваемый ресурс может быть доступен в будущем, но не гарантирует наличие прежнего содержания.

Вторая волна зачисления абитуриентов в Петрозаводский государственный университет пройдет 26 августа.

К учебе первокурсники ПетрГУ приступят с 14 сентября. Подробнее об этом читайте здесь.