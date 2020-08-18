ПетрГУ опубликовал официальную информацию об учебном процессе

Петрозаводский государственный университет опубликовал официальную информацию о том, как будет строиться учебный процесс в 2020-2021 году.

Основной форма обучения булет проходить оффлайн, исключение могут составлять ситуации, когда преподаватель старше 65 лет и потоковые лекции. Тогда может рассматриваться дистанционный режим.



Дата начала учебного года:

- 2, 3, 4 и 5-й курсы начинают учебу с 1 сентября.

- 1-е курсы бакалавриата, специалитета и магистратуры – с 14 сентября.



Планируемые профилактические меры в вузе:

- Термометрия.

- Ношение средств личной защиты (маски), регулярная уборка учебных аудиторий.

- За каждой группой будет закреплена аудитория, в которой обучающиеся будут находится и учиться в течение дня. Исключение составят специальные учебные аудитории: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, лаборатории.



Пропускная система вуза:

- Активация карт ВТБ отложена на неопределенный срок.



Физическая культура:

- Занятия по физической культуре будут проводиться на открытом воздухе в соответствии с погодными условиями.

- Все секции, тренировки и занятия в манеже, бассейне и других комплексах временно отменены.



Расписание занятий:

- Для старших курсов - появится к 31 августа

- Для 1-х курсов – появится к 9 сентября.

- Будет доступно в электронном виде.