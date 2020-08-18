ПетрГУ опубликовал официальную информацию об учебном процессе
Петрозаводский государственный университет опубликовал официальную информацию о том, как будет строиться учебный процесс в 2020-2021 году.
Основной форма обучения булет проходить оффлайн, исключение могут составлять ситуации, когда преподаватель старше 65 лет и потоковые лекции. Тогда может рассматриваться дистанционный режим.
Дата начала учебного года:
- 2, 3, 4 и 5-й курсы начинают учебу с 1 сентября.
- 1-е курсы бакалавриата, специалитета и магистратуры – с 14 сентября.
Планируемые профилактические меры в вузе:
- Термометрия.
- Ношение средств личной защиты (маски), регулярная уборка учебных аудиторий.
- За каждой группой будет закреплена аудитория, в которой обучающиеся будут находится и учиться в течение дня. Исключение составят специальные учебные аудитории: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, лаборатории.
Пропускная система вуза:
- Активация карт ВТБ отложена на неопределенный срок.
Физическая культура:
- Занятия по физической культуре будут проводиться на открытом воздухе в соответствии с погодными условиями.
- Все секции, тренировки и занятия в манеже, бассейне и других комплексах временно отменены.
Расписание занятий:
- Для старших курсов - появится к 31 августа
- Для 1-х курсов – появится к 9 сентября.
- Будет доступно в электронном виде.