Сильнейшего лесоруба определили в Карелии

Десять лесорубов соревновались на Кукушкиной горе в Пряжинском районе. Участники прошли пять упражнений: валка бревна, замена цепи, раскряжевка, раскряжевка на точность, или как ее еще называют, точность распиливания и обрезка сучьев, сообщает пресс-служба правительства.

На валке бревна лучший результат показал Александр Соколов. Ему единственному удалось свалить бревно, забив центральное колышко.

Быстрее всего сделал замену цепи на пиле Александр Маллат. Раскряжевку на точность лучше всего сделал Александр Соколов. Он отличился и стал единственным, кто набрал 200 очков. В обрезке сучьев не было равных Швецову.

По итогам пяти упражнений золотая медаль у Ильи Швецова, серебро у Александра Соколова, бронза у Владимира Дашугина. Тройка победителей, а также Анастасия Фофанова поедут на чемпионат России, который пройдет в Томске в сентябре.