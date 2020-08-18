Асфальт на проспекте Ленина разберут, чтобы устранить провал

Асфальт на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского в Петрозаводске просел. Устранять дефект будут рабочие АО «ПКС-Водоканал» и АО «АБЗ-Дорстрой».

В мэрии напомнили, что на примыкающей к смотровому колодцу сети канализации несколько лет назад образовалась просадка асфальта. В 2019 году, перед проведением работ по ремонту дорожного полотна по проспекту Ленина, этот участок вскрывали, устраняли недостатки и проводили комиссионное обследование. Но в этом году ситуация повторилась.

В мэрии сообщили, что колодец находится в рабочем состоянии, нарушений конструкции не зафиксировано. Рабочие АО «ПКС-Водоканал» разберут покрытие на площади, превышающей площадь просадки, снимут грунт и подготовят новое уплотненное основание.

Затем дорожники в рамках гарантийного обслуживания заасфальтирует участок. Укладка дорожного полотна намечена на начало сентября.

Фото: пресс-служба администрации города