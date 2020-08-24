Завтра в Карелию придет новейший российский плавучий отель люкс-класса

25 августа в Кижах пришвартуется «Мустай Керим», плавучий отель российской постройки за четыре миллиарда рублей.

В свой первый рейс теплоход вышел 22 августа и направился из Москвы в Санкт-Петербург. По пути судно делает остановки в Угличе, Горицах, на острове Кижи, в деревне Мандроги и городе Сортавала.

«Мустай Карим» является первым пассажирским теплоходом, построенным на отечественной верфи, за последние 60 лет. Его создали на нижегородском заводе «Красное Сормово». Закладка судна была проведена весной 2017 года, в сентябре 2019 года состоялся спуск на воду. Стоимость теплохода составила около четырех миллиардов рублей.

В этом году теплоход выполняет рейсы по круизному маршруту «Москва – Санкт-Петербург» и обратно с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, а также отправится в большой круиз из Москвы в Ростов-на-Дону с посещением городов Золотого кольца, в том числе и Ярославля, и Поволжья.

Судно спроектировано по типу плавучей гостиницы, и готово разместить 329 гостей (161 каюта) и 144 члена экипажа. Высокотехнологичное оборудование позволяет лайнеру развивать скорость до 22,5 километров в час.

