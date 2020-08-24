Минпросвещения обсудит вопросы наступающего учебного года онлайн

В среду, 26 августа, в преддверии нового учебного года Минпросвещения России впервые устраивает педагогический совет общероссийского масштаба, сообщает официальный паблик министерства.

«В диалоге с министром просвещения Сергеем Кравцовым педагоги страны обсудят актуальные вопросы образовательной повестки, связанные с результатами ЕГЭ, началом учебного года, поддержкой педагогов, программами подготовки и повышения квалификации учителей, защитой здоровья всех участников образовательного процесса в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией»,

- сообщает министерство.



Начало в 10.00. Обсуждение будет проходить онлайн. Прямая трансляция будет проходить на площадке профессионального сообщества педагогов «Мы учителя!» в соцсети «Одноклассники» (ok.ru/miuchitelya).



Минпросвещения призывает готовить вопросы и задавать их в прямом эфире.