Коронавирусный госпиталь в петербургском «Ленэкспо» законсервируют

Консервацию временного ковидного госпиталя, открытого ранее в «Ленэкспо», анонсировал глава Ленобласти Александр Беглов. Он сообщил в радиообращении 16 августа, что полевое медицинское учреждение пока не понадобится, пишет «Фонтанка».

Также губернатор заявил, что до окончания августа в обычный режим работы перейдут некоторые федеральные стационары Санкт-Петербурга.

«Мы возвращаем стационары в штатный режим работы. На прошлой неделе начали поэтапно выводить из красной зоны три федеральных учреждения. До конца августа они полностью вернутся к лечению плановых пациентов. Также в ближайшие дни планируем законсервировать мощности полевого госпиталя в «Ленэкспо», за исключением пятого павильона», - сказал Беглов.

Дело в том, что в Северной столице существенно упал уровень госпитализации пациентов с коронавирусом. В стационарах все больше свободных коек, в больницы везут меньше 150 человек в сутки. В «Ленэкспо» осталось всего 93 пациента.

При этом по России в целом число зараженных и смертей от коронавируса растет. // Фото: администрация Петербурга