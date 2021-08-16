Детей с инвалидностью забыли в затопленном летнем лагере в Анапе

Дети с инвалидностью на сутки остались без света и горячей еды в санатории Анапы. Его затопило в результате наводнения, которое обрушилось на Краснодарский край, передает «Мой район».

Санаторий начало затапливать 13 августа. В нем проходили реабилитацию дети с инвалидностью, в том числе и колясочники. Никто из официальных лиц не оказал им помощь. Дети с родителями на сутки были изолированы в корпусах.

Там не было горячего питания, электричества и воды. В санатории «Черноморская зорька» всего отдыхали 443 ребенка. Очевидцы рассказывали, что электрогенератор работал только в столовой. Но туда дети с инвалидностью попасть не могли.

В воде, которая затопила все вокруг, плавали экскременты, мертвые ежи и ужи.

Местные жители опубликовали в социальных сетях видеоролики с места происшествия. В результате детям помогли неравнодушные люди, которые привезли еду, теплую одежду и медикаменты.

Официальные лица приехали в санаторий лишь вечером 14 августа. На следующий день власти Краснодарского края заявили, что ситуация в санатории улучшилась: вода с территории частично ушла, появился еще один электрогенератор, детей начали возить в столовую на автобусе. 16 августа в лагере полностью восстановили электроснабжение. // Фото: Сергей Громов/«Мой район»