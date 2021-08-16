Вновь более 800 смертей от коронавируса выявлено в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 20 765 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 806 человек, выписаны из больниц - 15 601. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1489 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1383, в Архангельской области - 251, в Ленинградской области - 232, в Вологодской области - 225, в Мурманской области - 207.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 6 621 601 раз. Скончались 171 305 человек.

Напомним, в Карелии 15 августа выявлен 161 новый заболевший. Фото pixabay.com/mariohagen