Около пяти тысяч человек заразились COVID-19 за сутки в России

По информации оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 в России, за минувшие сутки в нашей стране зарегистрировано 4828 случаев заражения новым вирусом в 85 регионах. Накануне прирост составил 4748 человек. Общее число зараженных – 937 321.

За сутки зафиксировано 117 летальных случаев (накануне – 132). С начала пандемии от коронавируса в России умерли 15 989 человек. Выписаны из больниц за сутки 6795 пациентов, общее число выздоровевших увеличилось до 749 423.

Регионы с наибольшим суточным приростом заразившихся: Москва – 691 (всего 254 448), Санкт-Петербург – 162 (34 487), Московская область – 151 (66 384), Свердловская область – 147 (23 842), Нижегородская область – 138 (26 132).

Как мы писали ранее, в Карелии за минувшие сутки заразилось 30 человек: в Петрозаводске – 17, в Прионежском районе – 1 (поселок Мелиоративный), в Кондопоге – 1, в Суоярви – 1, в Сегежском районе – 2 (поселок Надвоицы), в Олонецком районе – 1 (поселок Ильинский), в Костомукше – 7. Летальных исходов не зарегистрировано.