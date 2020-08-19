Россияне предпочитают путешествовать на автомобилях

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, каким видом транспорта они чаще всего пользуются в путешествии по России в этом году.

Большинство россиян (43,86%) путешествую в этому году на своем автомобиле. Другая часть соотечественников выбирает размеренный темп путешествий на поездах и романтику «под стук колес» – 29,82%. На третьем месте – самолеты: 19,88% туристов добирается до популярных курортов «воздушной гаванью».

Меньше всего российских туристов в этом году предпочитает передвигаться на автобусах (4,09%) и на круизных лайнерах (2,34%).