Опасности подстерегают россиян на сайтах по продаже авиабилетов

Более сотни подозрительных сайтов было обнаружено в Сети, часть из них была заблокирована. Об опасности, поджидающей путешественников в Интернете, предупредили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Как рассказал РИА Новости руководитель направления антиконтрафакта департамента защиты бренда компании Яков Кравцов, последние полтора-два месяца наблюдается бум создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей билетов. По его информации, в конце июля их было три десятка, в середине августа - уже около сотни. Большую их часть заблокировали.

Как отмечает специалист, некоторые сайты появились еще до карантина, но из-за пандемии были активированы, когда начали открываться границы.

«Существенную часть этих мошеннических ресурсов составляет именно фишинг - злоумышленники похищают деньги за билеты или данные банковских карт»,

- отмечает эксперт. Чтобы сбить с толку людей, аферисты часто используют бренды известных авиаперевозчиков и агрегаторов по продаже билетов и туров.

При планировании поездки путешественникам советуют внимательно отнестись к выбору ресурса для покупки билетов или брони номеров. Покупки совершать стоит только на официальных сайтах, также перед сделкой лучше проверить доменное имя ресурса, если оно отличается от оригинального или кажется подозрительным, то не стоит продолжать им пользоваться.

«Не верьте «фантастическим скидкам» - слишком выгодные предложения - это один из признаков сыграть на человеческой алчности», - предупреждает эксперт.