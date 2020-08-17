Россиянам разрешили уходить с работы раньше в свой день рождения

Верховный суд разрешил россиянам пораньше уходить с работы в свой день рождения при условии, что в организации сложилась такая традиция. Об этом сегодня сообщает РИА Новости. Такое решение суд вынес после рассмотрения кассационной жалобы уволенной сотрудницы одной из аптечных компаний.

Женщина в день рождения ушла пораньше с работы, предупредив об этом начальника. Однако такая традиция не была прописана во внутренних документах предприятия. В итоге работодатель уволил ее за прогул. Уволенная сотрудница пошла искать правду в судах. Суд первой инстанции частично удовлетворил ее иск, но затем областной суд отменил решение и признал ее увольнение за прогул законным. В итоге Верховный суд, куда обратилась женщина, не признал вывод областного суда и отправил дело на пересмотр.

Фото: tvzvezda.ru