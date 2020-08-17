Жительница Мурманской области стала «Миссис Россия 2020»

В Москве прошел финал конкурса «Миссис Россия 2020» среди замужних женщин и мам. Победила в нем 29-летняя жительница Североморска Мария Жабинская, сообщает b-port.

«За право стать самой красивой миссис боролись 46 конкурсанток со всех уголков страны. Мария Жабинская является профессиональным визажистом-стилистом и воспитывает трёхлетнего сына. Помимо этого она является владелицей стройкомпании",

- сообщает издание.

Теперь северянка представит Россию на конкурсе красоты «Миссис Мира», который состоится в следующем году в Шри-Ланке.

Финал конкурса "Миссис Россия – 2020" прошел 15 августа в Москве, в концертном зале "Известия Холл". Первоначально он должен был состояться в июне, но из-за эпидемии коронавируса организаторы перенесли финал на август.