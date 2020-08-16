16 августа 2020, 16:56
Россия

Страховщикам запретили навязывать новый полис ОСАГО

В Центробанк поступили десятки жалоб от автомобилистов на некачественные услуги автострахования

Центробанк напомнил страховым фирмам, что они должны вносить изменения в полис ОСАГО по первому требованию автовладельца, а не навязывать ему новый договор. Об этом пишет «Коммерсант».

В ЦБ подчеркнули, что практика, в соответствии с которой клиенту отказывают во внесении изменений в полис, является незаконной. Например, встречались случаи, что документ отказывались корректировать из-за получения автовладельцем нового водительского удостоверения.

В Банке России заметили, что ситуация с такой практикой не критична, но потребовала пояснений.

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Метки: 
Центробанк
ОСАГО
автомобилисты
навязывание
страхование