16 августа 2020, 16:56
Страховщикам запретили навязывать новый полис ОСАГО
В Центробанк поступили десятки жалоб от автомобилистов на некачественные услуги автострахования
Центробанк напомнил страховым фирмам, что они должны вносить изменения в полис ОСАГО по первому требованию автовладельца, а не навязывать ему новый договор. Об этом пишет «Коммерсант».
В ЦБ подчеркнули, что практика, в соответствии с которой клиенту отказывают во внесении изменений в полис, является незаконной. Например, встречались случаи, что документ отказывались корректировать из-за получения автовладельцем нового водительского удостоверения.
В Банке России заметили, что ситуация с такой практикой не критична, но потребовала пояснений.