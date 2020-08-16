Эксперт рассказал, стоит ли бояться излучения от роутера

От роутера, как и любого другого электроприбора, исходит электромагнитное излучение. Однако, боятся его не стоит, рассказал директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев, его слова приводит агентство «Прайм».

Тем людям, которые владеют мощным роутером и убеждены, что он может нанести вред здоровью, эксперт посоветовал поместить его подальше от спального места, например, в коридор или отключать на ночь.

Что касается Wi-Fi-волн, то их возможное отрицательное воздействие на здоровье человека до сих пор не доказано ни одной серьезной организацией, заявил Косарев.