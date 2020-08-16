Умер народный артист России Николай Губенко

На 79-м году жизни скончался народный артист РСФСР Николай Губенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Губенко умер за день до своего дня рождения. Он родился в 1941 году. Служил в театре на Таганке. Известен по своим ролям в таких картинах, как «Они сражались за Родину», «Застава Ильича», «Прошу слова» и другим.

С 1989 года занимал пост министра культуры СССР. Был депутатом Госдумы. С 2005 года - депутатом Мосгордумы.

Соболезнования родственникам Николая Губенко выразил Владимир Путин.