Оглашен срок начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется примерно через месяц. Такие сроки огласил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова приводит РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что вакцинация начнется с задержкой, поскольку большую часть уже наработанной вакцины ее производители были вынуждены отправить на пострегистрационное исследование.

По словам Гинцбурга, после этого весь производимый препарат будет направляться для нужд граждан. Он посчитал, что вакцинация начнется через три недели или месяц.

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину под названием «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Первыми планируется привить медиков и людей из групп риска.