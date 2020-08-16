Девочку ударило током на электричке в Свири

Вечером 15 августа 13-летняя девочка залезла на электричку на станции Свирь. В результате ребенка ударило током, и она упала на землю, сообщает Северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ.

В итоге девочка с травмами и ожогами была доставлена в Подпорожскую больницу.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Сотрудникам СК предстоит установить причины и условия, которые способствовали происшествию.