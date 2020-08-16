В Гидрометцентре рассказали о возвращении жары

Тепло начнет возвращаться на европейскую территорию России уже с 16 августа. Вплоть до 19 августа температуры будут держаться на отметках около +20. По ночам, однако, из-за северного ветра будет холодать до +8. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова передает «Российская газета».

Уже к концу следующей недели установятся температуры +24+26 градусов, вплоть до +28. Также не ожидается затяжных дождей, погода будет вполне комфортной.

Ранее Вильфанд объявил о том, что купальный сезон в регионах севернее Москвы уже завершен. Вода до комфортных температур больше не прогреется.