16 августа 2020, 11:34
В Гидрометцентре рассказали о возвращении жары
Конец августа на европейской территории России выдастся теплым
Тепло начнет возвращаться на европейскую территорию России уже с 16 августа. Вплоть до 19 августа температуры будут держаться на отметках около +20. По ночам, однако, из-за северного ветра будет холодать до +8. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова передает «Российская газета».
Уже к концу следующей недели установятся температуры +24+26 градусов, вплоть до +28. Также не ожидается затяжных дождей, погода будет вполне комфортной.
Ранее Вильфанд объявил о том, что купальный сезон в регионах севернее Москвы уже завершен. Вода до комфортных температур больше не прогреется.