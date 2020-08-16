Оперштаб озвучил количество заболевших Covid-19 в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус подтвержден у 4969 человек. Скончались 68 пациентов. Выписаны из больниц после выздоровления 3557 человек, такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 688. В Санкт-Петербурге 163 новых случая, в Мурманской области - 62, в Архангельской области - 71, в Ленинградской области - 28.

Всего с начала пандемии коронавирус в нашей стране выявлен 922 853 раза. Зафиксировано 15 685 летальных исходов. Выздоровели 732 968 человек.