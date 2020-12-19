Количество умерших от коронавируса в России превысило 50 тысяч человек

За последние сутки в России выявили 28 209 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 585 человек. Выздоровели 26 109 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых заболевших в Москве - 6459 человек. В Санкт-Петербурге 3754 новых случая, в Архангельской области - 395, в Мурманской области - 287, в Ленинградской области - 231.

Всего с начала пандемии в нашей стране инфекция диагностирована 2 819 429 раз. Скончались 50 347 человек. Выздоровели 2 254 742 пациента.

Напомним, в Карелии 18 декабря выявлены 389 новых заболевших. Фото mycdn.me