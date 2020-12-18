Врач назвал еду, которую нельзя употреблять с шампанским

Диетолог Евгений Арзамасцев перечислил продукты, которые не стоит употреблять с шампанским. Слова доктора приводит «Лента.ру» со ссылкой на News.ru.

Как отметил специалист, шампанское несопоставимо с блюдами с майонезом, сливочным маслом и маскарпоне. Подобная пища в сочетании с алкоголем может вызвать обострение панкреатита, тяжесть, тошноту и вздутие живота. Мясо, особенно свинину, врач также есть не советует. После такой закуски человеку может стать плохо.

В список запрещенных продуктов также вошли шоколад, конфеты, мармелад, ирис и другие сладости. Наравне с игристым вином, сладкая пища поднимает уровень глюкозы в организме. Регулярное сочетание этих продуктов с шампанским может привести к нарушению обмена гормона инсулина и развитию сахарного диабета.

В качестве закуски к шампанскому Арзамасцев советует нежирную рыбу, птицу, сыр, овощи и фрукты. Фото zhdumalisha.ru