Женщина погибла в собственной ванной после прорыва трубы с кипятком

В Саратовской области следователи выясняют причины гибели пожилой женщины в собственной ванной комнате. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По данным следствия, в ванной квартиры, в которой живет пожилая супружеская пара, на стояке водоснабжения отошла одна из труб, и в помещение под сильным напором хлынул кипяток. Муж побежал за сантехником, а его 63-летняя супруга стала подставлять таз под поток воды. Вернувшись домой с коммунальщиком, пенсионер увидел, что его жена лежит в воде на полу. Тогда мужчины вытащили ее оттуда и вызвали скорую помощь. Спустя время пострадавшая скончалась в больнице, а у ее супруга диагностировали ожоги.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели ванную комнату. В ближайшее время они должны установить обстоятельства произошедшего и провести судебно-медицинское исследование, чтобы определить точную причину смерти пенсионерки.

Как сообщили в Следкоме, после получения результатов они примут соответствующее процессуальное решение. Фото СК по Саратовской области