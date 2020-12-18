ТНТ закрывает шоу «Дом-2»

ТНТ закрывает программу «Дом-2», которая выходила в эфир с 2004 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

В ТНТ рассказали, что большой двухчасовой финал «Дома-2» будет показан 30 декабря. Слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап.

«За 16 лет с момента запуска «Дома-2» телевизионное пространство сильно изменилось - в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи - самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти», - сказал директор ТНТ Роман Петренко, слова которого привели в пресс-службе. Фото sputnik.ru