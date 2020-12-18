Умер заразившийся коронавирусом депутат Госдумы

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Шурчанов умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу партии Геннадия Зюганова.

Политик рассказал, что его однопартиец очень тяжело болел три недели. Спасти его врачам не удалось.

Валерию Шурчанову было 73 года. Он являлся первым заместителем председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. Фото ТАСС