Более 28 тысяч новых зараженных выявили в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 28 552 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 611 человек. Выздоровели 26 093 пациента, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых заболевших в Москве - 6937 человек. В Санкт-Петербурге 3757 новых случаев, в Архангельской области - 393, в Мурманской области - 282, в Ленинградской области - 235.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 2 791 220 раз. Скончались 49 762 человека. Выздоровели 2 228 633 пациента.

Напомним, в Карелии вчера выявлены 394 новых зараженных. Фото weacom.ru