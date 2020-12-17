Путин обещал выплатить семьям с детьми до семи лет по 5 тысяч рублей

Всем российским семьям с детьми до семи лет пообещали выплатить по пять тысяч рублей. О таком подарке от государства к Новому году заявил на пресс-конференции президент Владимир Путин.

«Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по 5000 рублей. Каждому ребенку в семье, где есть дети от нуля до семи лет включительно»,

- цитирует главу государства газета «Ведомости».

Президент договорился с правительством и своей администрацией, чтобы всем детям сделать такой «простой, скромный» подарок.

Деньги поступят так же, как было при выплате 10 тысяч рублей детям до 16 лет. Указ президента опубликован на сайте Кремля. Стоит отметить, что в нем употребляется формулировка «в возрасте до восьми лет».

Семьям, которые уже получали выплаты на детей по указам от 7 апреля и 23 июня, «подарочные» деньги выплатит Пенсионный фонд. Те, кто еще не получал такие выплаты, могут до 1 апреля 2021 года обратиться в Пенсионный фонд за назначением выплаты. (фото vdvsn.ru)