17 декабря 2020, 16:15
В Кремле рассматривают вопрос индексации пенсий работающим россиянам
По словам президента Владимира Путина, в целом в 2021 году запланирована индексация пенсий на уровне выше инфляции
Индексация пенсий стала одной из тем на пресс-конференции президента Владимира Путина.
По словам главы государства, индексация пенсий работающим россиянам станет возможна при наличии бюджетного обеспечения.
«В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна»,
- цитирует президента РИА Новости. По его словам, работающие пенсионеры заслуживают индексации, и в Кремле думают об этом.
Президент призвал подумать об отдельных категориях пенсионеров, которые нуждаются в отдельной дополнительной поддержке со стороны государства.
По словам Путина, в 2021 году предусмотрена индексация пенсий на 6,3%. (фото finmarket.ru, Дмитрий Рогулин)