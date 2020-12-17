В Кремле рассматривают вопрос индексации пенсий работающим россиянам

Индексация пенсий стала одной из тем на пресс-конференции президента Владимира Путина.

По словам главы государства, индексация пенсий работающим россиянам станет возможна при наличии бюджетного обеспечения.

«В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна»,

- цитирует президента РИА Новости. По его словам, работающие пенсионеры заслуживают индексации, и в Кремле думают об этом.

Президент призвал подумать об отдельных категориях пенсионеров, которые нуждаются в отдельной дополнительной поддержке со стороны государства.



По словам Путина, в 2021 году предусмотрена индексация пенсий на 6,3%. (фото finmarket.ru, Дмитрий Рогулин)