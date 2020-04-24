Парфенчиков не будет закрывать для посещений кладбища на Радоницу

Сегодня на прямой онлайн-связи в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков сказал, что он не против посещение граждан кладбищ на Радоницу 28 апреля. Правда, предупредил он, общественный транспорт работать не будет. Выезжать придется на личном транспорте с соблюдением правил безопасности или на такси.

«Я считаю, что, так как общественный транспорт у нас не работает – это один из главных источников заражения людей в замкнутом пространстве, – на машинах, помогая друг другу, – пожалуйста. Я думаю, что это святое дело. Можно спокойно ехать, не устраивая массовые гуляния, скопления людей. Приехали спокойно, поклонились родной могиле, посидели на свежем воздухе, вспомнили, помянули... Я не вижу здесь никаких проблем, если все делать разумно»,

– сказал Парфенчиков.

Напомним, режим жесткой самоизоляции продлен в Карелии до 30 апреля, а движение общественного транспорта приостановлено до 29 апреля.