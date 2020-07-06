Пациент с COVID-19 умер в Карелии

За минувшие сутки в республике зафиксирована очередная смерть от коронавируса. По сообщению оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, вирус унес жизнь петрозаводчанина, 1954 года рождения. У него был положительный результат теста на ковид.

У погибшего пациента была диагностирована пневмония, которая развилась как проявление коронавирусной инфекции. Также пациент имел хроническое заболевание обмена веществ.

На утро 6 июля, это уже восьмой летальный исход с начала пандемии в Карелии.

Напомним, за сутки в республике было выявлено 17 новых случаев заболевания. Общее число заболевших в нашей республике - 1531 человек, выздоровеших - 765.