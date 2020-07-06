В Карелии коронавирус выявлен еще у 17 человек

За сутки в Карелии на 17 человек возросло количество заболевших коронавирусной инфекцией.

По сообщению оперативного штаба правительства республики по борьбе с COVID-19, новые случаи были подтверждены в Петрозаводске – 10 человек, в Беломорске – 2 человека, в Пряжинском районе (село Крошнозеро) – 4 человека, в Суоярви - 1 человек.



Удалось вызороветь еще 24 людям: в Беломорском районе - 14, в Петрозаводске - 6, в Сегежском районе – 1. Также выписаны еще 2 работника АО «ВАД» и 1 строитель Белопорожской ГЭС.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 249,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2 раза выше и составляет 464,2 случая, по Северо-Западу – 424,7.