В Карелии возобновляет работу детсад, где был выявлен коронавирус

Чуть меньше месяца потребовалось, чтобы возобновить работу дошкольного учреждения в Олонце, который был закрыт из-за выявления ковида у двух работников. О возобновлении работы дежурных групп в детском садике «Радуга» сообщается на официальной странице администрации района.

«С 6 июля дежурные группы детского сада «Радуга» на улице Володарского в Олонце возобновят работу»,

- говорится в сообщении. Подчеркивается, что в дошкольном учреждении проведена полная дезинфекция помещений, сотрудники сдали тесты на коронавирусную инфекцию.

Напомним, с 19 июня детский сад был закрыт. Две сотрудницы учреждения были госпитализированы с коронавирусной инфекцией в больницу Питкяранты. Сообщалось, что заболевшие не работали в дежурных группах.