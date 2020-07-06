06 июля 2020, 07:54
В Карелии возобновляет работу детсад, где был выявлен коронавирус
Детский сад «Радуга» в Олонце был закрыт с 19 июня из-за выявления инфекции у двух работниц учреждения
Чуть меньше месяца потребовалось, чтобы возобновить работу дошкольного учреждения в Олонце, который был закрыт из-за выявления ковида у двух работников. О возобновлении работы дежурных групп в детском садике «Радуга» сообщается на официальной странице администрации района.
«С 6 июля дежурные группы детского сада «Радуга» на улице Володарского в Олонце возобновят работу»,
- говорится в сообщении. Подчеркивается, что в дошкольном учреждении проведена полная дезинфекция помещений, сотрудники сдали тесты на коронавирусную инфекцию.
Напомним, с 19 июня детский сад был закрыт. Две сотрудницы учреждения были госпитализированы с коронавирусной инфекцией в больницу Питкяранты. Сообщалось, что заболевшие не работали в дежурных группах.