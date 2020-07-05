Человек без паспорта: жителя Петрозаводска оставили без гражданства

Житель Петрозаводска Алексей Новиков стал апатридом. Этот термин означает человека без гражданства. Российское гражданство у него забрали в мае 2020 года, а никакого другого взамен не предоставили. По закону мужчина обязан покинуть Россию, лишь только предоставится такая возможность, но куда ему ехать и как начинать новую жизнь, Алексей не знает.

Алексей – уроженец украинского города Сумы. Но по факту, как и миллионы россиян, он тот самый «рожденный в СССР». В «российскую» часть Союза Новиков уехал очень давно, еще до развала страны. Учился в Калининграде, работал в Москве, потом перебрался в Петрозаводск. И все это время жил по советскому паспорту.

Новиков говорит, что отсутствие российского паспорта никак ему не мешало. Но в 2004 году он все-таки решил поменять документ. Тогда же получил и российское гражданство – остаться «советским гражданином» было, разумеется, невозможно.

Спустя десять лет в жизни Новикова произошло важное и очень плохое событие. Он заинтересовался «Исламским государством» (запрещенная в России организация). По словам Новикова, ему не нравились террористические методы боевиков и массовые публичные казни, но привлекала идея построить свое государство.

– Мне казалось, что они создают что-то наподобие коммунизма. Думал, что это напоминает нашу революцию 1917 года, – объясняет мужчина.

Интерес к «ИГ» разросся до таких масштабов, что Новиков даже принял ислам и стал совершать намаз. О своих воззрениях мужчина рассказывал в социальных сетях и делился мыслями с друзьями. Один из них и сообщил о пристрастиях Новикова силовикам.

В 2015 году мужчина поехал на Украину – навестить родителей. На выезде из Петрозаводска его задержали сотрудники ФСБ. Уложили лицом в асфальт, стреляли из автоматов. Силовики посчитали, что Алексей Новиков намеревался через Украину попасть в Турцию, а оттуда – в Сирию, чтобы примкнуть к террористам. Сам Новиков категорически отрицает эти планы.

– Они у меня в машине нашли штаны зеленоватого цвета. Потом в деле написали, что это защитная одежда. А еще вытряхнули автомобильную аптечку и фотографировали бинты – якобы я вез боевикам лекарства, – вспоминает Новиков. – Никуда я примыкать не собирался. Но из меня выбили явку с повинной, пытали электрошокером. Я жаловался, однако без результата.

Весной 2017 года Новиков получил срок. Сидел в одной из колоний республики Коми. Летом 2019 года вернулся домой, в Петрозаводск. А еще через год лишился гражданства.

– Мне позвонили из полиции и сказали прийти. Заявили, что отбирают паспорт и что я больше не гражданин России. Для меня это был шок,

– говорит мужчина.

Алексей Новиков стал жертвой изменений в Федеральном законе о гражданстве. Согласно 22 статье, одним из оснований для лишения гражданства является предоставление заведомо ложных сведений. А преступления террористической направленности с недавних пор приравниваются «к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации». Иными словами, если человеку когда-то было выдано гражданство, а спустя много лет он стал террористом, то считается, будто человек в свое время обманул государство – солгал, что не собирается нарушать закон. И это дает право лишить гражданства.

Юристы полагают, что эта норма сама по себе очень странная. Во-первых, почему речь идет только о терроризме? По логике данной статьи, гражданства надо лишать также воров, насильников и убийц – они тоже нарушают законодательство РФ, а значит, солгали о своих намерениях его соблюдать. Во-вторых, в Конституции России четко сказано: лишение гражданства не допускается.

В-третьих, согласно той же Конституции, гражданство России является «единым и равным независимо от оснований приобретения». Иными словами, нет в Российской Федерации граждан «настоящих» и «ненастоящих». На практике выходит следующее: если человек стал гражданином России при рождении, лишить его гражданства по этому закону не смогут (он же не предоставлял никаких сведений). А если стал гражданином уже в зрелом возрасте – легко.

Это все общие рассуждения. В деле же Новикова есть и конкретная проблема. Он отправился в колонию по приговору суда за несколько месяцев до того, как норма о лишении гражданства за терроризм вступила в силу. Между тем, и это опять-таки прописано в Конституции, в России закон обратной силы не имеет.

Но самое главное: у Алексея Новикова нет никакого другого гражданства, кроме российского. И сейчас он является человеком без гражданства.

– В МВД считают, что я должен уехать на Украину, откуда я родом. Однако у меня там никого и ничего нет. Родители уже умерли. Я больше тридцати лет прожил в России, здесь моя семья. Как я поеду?

– задается риторическими вопросами мужчина.

Он обязан покинуть страну при первой же возможности – как только откроют границы. Находиться в России этому человеку нельзя, он фактически нелегал. По его словам, МВД направило украинским властям запрос, готовы ли они принять Новикова. Ответа еще нет. Юристы считают, что Украина легко может и отказать.

Ситуация усугубляется тем, что у Новикова серьезные финансовые трудности. После выхода на свободу работу было найти тяжело, сейчас он трудится дворником. Его счета заблокированы: Новиков включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Мы уже писали о том, как живется людям из этого перечня. «Экстремистам» блокируют счета, чтобы они не финансировали соответствующие организации, однако на деле – просто ограничивают граждан в правах. Новиков, впрочем, уже и не гражданин.

Невозможность существовать в новом качестве человека без гражданства подтолкнула Алексея Новикова подать в Петрозаводский суд. Мужчина хотел оспорить действия МВД. Ему помогали юристы неправительственной организации «Русь сидящая». Суд первой инстанции они проиграли, но намерены обжаловать это решение.

Георгий Чентемиров