Названы адреса десяти новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса в Карелии нанесены адреса заболевших в Петрозаводске, у кого COVID-19 был подтвержден 4 июля. На эту дату в городе было выявлено десять заболевших.

Судя по карте в карельской столице появились новые очаги заражения. Это дом №4 корпус 2 на Сулажгорской улице; дом №8 на улице Пограничная; в доме №2-а на Скандинавском проезде; в доме №26-а на Пархоменко; в доме №45 на улице Красная; в доме №30 на улице Питкярантская.

Также инфекция была выявлена в домах, где ковид ранее был подтвержден. Это дом №56 на улице Пограничная; дом №17 на улице Ровио; дом №7 на улице Торнева и дом №24 на Загородной улице.

Общее число зараженных в Карелии – 1514 человек, из них – 716 в Петрозаводске.