Сексолог рассказала, как распознать в человеке изменника

Можно ли разглядеть в будущем партнере Казанову? Оказывается, есть ряд признаков, которые будут сигнализировать о том, что человек склонен изменять. При этом черты присущи не только потенциальным изменникам с сайтов знакомств, но и мужчинам и женщинам, с которыми знакомство произошло в реальной жизни. Тревожные «звоночки» перечислила сексолог и судебно-психиатрический эксперт Анна Амбарцумян в беседе с «Пятым каналом».

Так, потенциальный изменник с первых минут начнет доносить до нового знакомого мысль, что измены неизбежны и даже нормальны в отношениях. Они считают, что свободные отношения несут истинное удовольствие, которое не смогут познать сосредоточенные друг на друге люди.

Второй признак потенциального изменника заключается в том, что такие люди постоянно заявляют о невозможности неверности с их стороны. Они часто поднимают эту тему в разговорах, подчеркивая, что измена – это плохо. Также могут проявлять интерес к тому, переписывается ли их новый знакомый или общается с другими людьми, а также даже демонстрировать ревность. Подобное поведение может быть признаком ревнивой натуры, но и говорить о том, что человек способен на предательство в отношениях.

Третий признак ходока налево - бегающий взгляд. Если человек часто засматривается на других женщинах или мужчинах, значит, он находится в постоянном поиске. Сексолог считает, что такой человек не сможет хранить верность, поскольку крайне свободолюбив и вряд ли сможет измениться.

Фото: psychologies.ru