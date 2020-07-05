Новые томографы поступят в больницы, госпитали и поликлиники Карелии

Медицинские организации Карелии продолжают оснащать оборудованием для диагностики коронавируса.

По сообщению оперативного штаба правительства республики по борьбе с COVID-19, заключены контракты на поставку шести спиральных компьютерных томографов. Один из них работает в тестовом режиме в Сегежской ЦРБ. Остальные пять аппаратов предназначены для Республиканской инфекционной больницы, Госпиталя для ветеранов войн, Республиканского противотуберкулезного диспансера, Городской поликлиники №1 и Питкярантской ЦРБ.



Также заключены договоры на поставку в Калевальскую и Лоухскую ЦРБ (для стационара в Чупе) двух цифровых рентгенологических комплексов.