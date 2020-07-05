Женщина сняла на видео встречу с карельским медведем на трассе

Жительница Мурманской области во время поездки на машине в отпуск встретилась с медведем. Своим видео она поделилась с телекомпанией ТВ-21.

Хозяин леса вышел на федеральную трассу в Кондопоге и несколько раз поднимался во весь свой внушительный рост. Судя по кадрам, люди из остановившегося на обочине автомобиля подкидывали еду медведю, которую он тут же поглощал. За этим процессом из другой машины наблюдала мурманская путешественница. По словам женщины, она были на безопасном расстоянии, но вот ближе ей бы стало страшно.

Случаи, когда дикие звери выходят на обочине дорог, для нашей республики не редкость. Жителей Карелии не раз призывали не кормить диких зверей и не контактировать с ними, поскольку подобное вмешательство может навредить зверям.

В карельской ГИБДД также акцентировали внимание на том, что водители останавливаются для эффектного фото, подкармливают животных и приручают их к съестным подачам. В Госавтоинспекции подчеркивали, что участники дорожного движения должны понимать, что медведь может долгое время не покидать прикормленное место. В дальнейшем, вблизи дороги, ожидающий «угощения» мишка будет представлять угрозу пешеходам, велосипедистам и другим водителям. А не так давно в Кеми был застрелен медведь, который 1 июля вышел к людям.