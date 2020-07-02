Медведя застрелили в центре Кеми

Медведь вышел к людям утром 1 июля. Косолапого заметили около десяти часов утра в Кеми. Информация появилась в паблике «Новости Кемской волости».

По словам одной из участниц обсуждения, медведь даже пытался зайти в магазин. Женщина вышла на крыльцо, а медведь, по ее словам, был у ступенек.

«Двери в магазине открыты, аж, на улицу, если бы я не вышла, он зашел бы прямо в магазин. Затем бегал по детской площадке», - написала женщина. Медведь дошел до другого магазина, а женщина позвонила по номеру 112. По ее словам, на место прибыла полиция, площадку оцепили, а медведя застрелили.

По оценкам комментаторов, медведь был молодой. Одна из участниц обсуждения задалась вопросом: «Неужели нельзя было найти другого решения? Проще было застрелить?»

Исполняющий обязанности начальника отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов Минприроды Карелии Леонид Савастьянов рассказал Gubdaily.ru, что у них не было другого выхода. По его словам, в районе, где был замечен медведь, находилось много людей, поэтому просто напугать хищника было слишком опасно. Представитель министерства заявил, что препараты для усыпления животных относятся к наркотическим средствам и находятся у местных ветеринаров. По его словам, оборудование для отлова дорогостоящее, а возможность поймать зверя есть только недалеко от Петрозаводска.

По словам Савастьянова, специалист Минприроды мог выехать с оборудованием в район, но был выходной день, поэтому усыпить медведя было невозможно. По его словам, случай был экстренным, и ситуация не позволяла применить другие меры, кроме отстрела. По его словам, местными охотоведами было получено разрешение на отстрел в рамках регуляции численности медведей в районе.