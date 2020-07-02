Девочка пропала в Петрозаводске

Петрозаводская полиция разыскивает Диану Романовну Чевелеву. Несовершеннолетняя, 2007 года рождения, ушла из дома на улице Краснофлотской 1 июля. С тех пор ее местонахождение известно не было.

На вид пропавшей: 13-14 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения.

Была одета: голубая джинсовая куртка, темно-серые джинсы.

Информацию о разыскиваемой просят сообщать по телефону: 8911402-49-26.