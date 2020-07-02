02 июля 2020, 20:36
Девочка пропала в Петрозаводске
Бдительных жителей столицы Карелии просят помочь в поисках Дианы Чевелевой
Петрозаводская полиция разыскивает Диану Романовну Чевелеву. Несовершеннолетняя, 2007 года рождения, ушла из дома на улице Краснофлотской 1 июля. С тех пор ее местонахождение известно не было.
На вид пропавшей: 13-14 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения.
Была одета: голубая джинсовая куртка, темно-серые джинсы.
Информацию о разыскиваемой просят сообщать по телефону: 8911402-49-26.