Стала известна судьба пары, пропавшей на Ладожском озере

Полиция Олонецкого района завершила поиски пропавшей на Ладожском озере пары.

Напомним, мужчина и девушка 26 июня вблизи поселка Ильинский вышли на лодке с мотором в озеро. Затем от них не поступало вестей.

Как сегодня сообщили в МВД по Карелии, разыскиваемые вернулись на берег в Питкярантском районе. Их жизни вне опасности. Где все это время пропадали мужчина и девушка не уточняется. Полиция поблагодарила всех неравнодушных граждан за распространение информации о пропавших.