02 июля 2020, 20:28
Происшествия

Стала известна судьба пары, пропавшей на Ладожском озере

В полиции заявили о прекращении розыскных мероприятий

Полиция Олонецкого района завершила поиски пропавшей на Ладожском озере пары.

Напомним, мужчина и девушка 26 июня вблизи поселка Ильинский вышли на лодке с мотором в озеро. Затем от них не поступало вестей.

Как сегодня сообщили в МВД по Карелии, разыскиваемые вернулись на берег в Питкярантском районе. Их жизни вне опасности. Где все это время пропадали мужчина и девушка не уточняется. Полиция поблагодарила всех неравнодушных граждан за распространение информации о пропавших.

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Метки: 
Розыск
Олонецкий район
новости Карелии
Ладожское озеро
лодка
Полиция
Соцсеть