Сегодня петрозаводчане смогут сдать макулатуру и пластик

Сегодня, 5 июля, в Петрозаводске состоится традиционный рейс «Сбормобиля» в режиме социальной дистанции. Рейсы по сбору вторсырья будут проходить в любое первое и третье воскресенье месяца. Участников акции просят быть в маске и подходить к кузову поодиночке, соблюдая дистанцию в 1,5 метра.

У петрозаводчан примут макулатуру (бумагу, картон, бумажные ячейки от яиц); бутылки, флаконы, ведерки, канистры от напитков, бытовой химии в чистом виде, с маркировкой 1, 2, 5, кроме бутылок от растительного масла, непрозрачных ПЭТ-бутылок от кефира, айрана, питьевого йогурта, белизны.

Также принимают крышечки от бутылок с напитками; стеклотару (бутылки и банки), рассортированную по цвету, в надежной таре, которая не позволяет осколкам перемешиваться с другими цветами. Также принимают пленку стрейч, толстую упаковочную пленку, толстые пакеты с маркировкой 4; алюминиевые банки от напитков. «Сбормобиль» не принимает втулки.

Организаторы просят сплющивать вторсырье. Также уточняется, что в этом рейсе не будет Металлмобиля.

Гафик стоянок «Сбормобиля» представлен ниже: