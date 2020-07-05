Новые улицы появятся в Олонце

Жюри городского конкурса на «Лучшее название улицы» подвело итоги. Новую улицу в Олонце назовут именем Николая Прилукина, основателя Олонецкого музея, знатока старины и известного краеведа Карелии, сообщается в официальном паблике района.

Следующие новые улицы, которые появятся в городской черте, будут называться – улица Купеческая и улица Тверская.

Награждение победителей и призеров конкурса состоится в сентябре на конференции «Людьми земля славится» в Олонецкой национальной библиотеке.