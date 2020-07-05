05 июля 2020, 08:42
Одиннадцать человек госпитализированы с пневмонией в Карелии
По сообщению оперштаба республики, за сутки в Карелии никто не умер от вннебольничной пневмонии
За минувшие сутки в Карелии не зафиксированы жертвы от внебольничной пневмонии. По сообщению оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, за сутки были госпитализированы одиннадцать человек с внебольничной пневмонией.
С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 799 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.