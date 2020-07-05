В Карелии за сутки подтверждено еще 15 случаев заражения коронавирусом

За сутки количество заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 15 человек.

По сообщению оперативного штаба правительства республики по борьбе с COVID-19 в регионе, новые случаи подтверждены в Петрозаводске – 10 человек, в Медвежьегорске – 2 человека, в Прионежском районе (поселок Мелиоративный) – 1 человек, в Суоярви - 1 человек, в Кондопожском районе (деревня Восточное Кончезеро) – 1 человек.

Поправились от болезни еще 17 человек: в Петрозаводске - 4, в Беломорском районе - 1, в Сегежском районе – 2. Также выписаны еще 4 работника АО «ВАД» и 6 строителей Белопорожской ГЭС. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 246,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2 раза выше и составляет 459,6 случаев, по Северо-Западу – 417,4.

Таким образом, общее количество заболевших в Карелии насчитывает 1514 человек, выздоровевших - 741, умерших - 7.